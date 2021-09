Radsport: Tony Martin beendet nach WM Karriere

Tony Martin spulte auf der Rolle sein gewohntes Aufwärmprogramm ab - und doch war vor dem Finale einer große Karriere vieles anders. Zum letzten Mal startet der deutsche Radprofi am Sonntag in ein Einzelzeitfahren. Der viermalige Weltmeister im Kampf gegen die Uhr hat das Ende seiner Laufbahn angekündigt. Nach der WM in Belgien ist Schluss.