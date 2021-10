Levys letzte Rennen - auch Hinze in der Champions League dabei

Neben dem Medaillengewinner der Sommerspiele in Peking (2008), London (2012) und Rio (2016) startet auch die dreimalige Weltmeisterin Emma Hinze in der Bahn-Liga, die am 6. November auf Mallorca ihre Premiere feiert und am 11. Dezember nach fünf Stationen in Israel endet. Weitere Einladungen werden noch verteilt.