Radsport: Alexandar Richardson überfallen und mit Macheten bedroht - Rad gestohlen

Richardson wendete an einem Kreisverkehr und fuhr mit Vollgas in Richtung eines 500 Meter entfernt gelegenen Cafés. Doch er hatte keine Chance. Die Gangster brachten ihn mit ihren Motorrädern bei rund 60km/h zu Fall. „Ich stürzte von meinem Bike und das erste Motorrad verlor die Kontrolle. Ich hielt mich an meinem Bike fest, aber das zweite Motorrad schleifte mich 100 Meter über den Boden.“