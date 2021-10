Radsport: Nils Politt und John Degenkolb vor dem Klassiker Paris - Roubaix

Paris-Roubaix war im Vorjahr wegen der Corona-Pandemie abgesagt worden. In diesem Jahr wurde der Termin aus dem Frühjahr in den Herbst verlegt. Letztmals war der Klassiker 2002 bei Regen ausgetragen worden. „Ich glaube, alle haben einen Heidenrespekt vor dem, was da am Sonntag auf uns wartet“, sagte Degenkolb.