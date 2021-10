Radsport: Rolf Aldag wird neuer Sportlicher Leiter bei Bora-hansgrohe

"Es ist nicht so, dass ich mit den Ergebnissen unzufrieden wäre - wir haben in den letzten Jahren alle zusammen gute Arbeit geleistet - aber der Radsport hat sich verändert und wir müssen uns an diese Veränderungen anpassen, um mithalten zu können", wurde Denk in einer Pressemitteilung zitiert. Der Teamchef lobte Aldags Fähigkeiten: "Für mich ist Rolf durch seine große Erfahrung, sein technisches Know-how und sein Engagement eine klare Bereicherung für Bora-hansgrohe."