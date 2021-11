Corona: Ungeimpfter Radsport-Star Filippo Pozzato fühlt sich als "Trottel"

Das Coronavirus sei „kein Scherz. Ich hoffe, dass ich mich so rasch wie möglich erholen und wieder an die Arbeit machen kann. Ich bin dabei, einen hohen Berg zu besteigen, und es ist nicht angenehm“, sagte Pozzato: „Mit dieser Krankheit begreift man, dass man kein Superheld ist. In Zeiten der Krankheit sind wir alle gleich.“