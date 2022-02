Radsport: Bernal aus dem Krankenbett: Regeneration ist "das härteste Rennen" seines Lebens

Bernal war am 24. Januar beim Training in seiner Heimat Kolumbien schwer gestürzt und mit einem Bus kollidiert. Er erlitt unter anderem Frakturen an einem Hals- und zwei Brustwirbeln, elf Rippen und einer Kniescheibe. Zudem seien beide Lungenflügel kollabiert und er habe sich einen Zahn ausgeschlagen.