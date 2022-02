Nach Bernal-Unfall: Froome für Abschaffung von Zeitfahr-Maschinen

Auch Froome selbst ist beim Training zum Zeitfahren schon schwer verunglückt. Bei der Besichtigung der Strecke beim Criterium de Dauphine 2019 war der Brite gegen eine Hauswand geprallt und hatte dabei Frakturen am Oberschenkel, an der Hüfte, am Ellenbogen und an mehreren Rippen davongetragen.