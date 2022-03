Biniam Girmay gelingt Sensation: Beginnt afrikanische Ära im Radsport?

Die Bedingungen in Eritrea ähneln auffallend jenen in Kolumbien, dem größten „Exporteur“ von Toptalenten: Girmay kann wie seine Landsleute in seiner Heimat bei mildem Wetter und in Höhenlagen zwischen 2300 und 3000 m trainieren. Gleiche Bedingungen finden sich auch in Äthiopien und Kenia, den beiden großen Läufernationen.