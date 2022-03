Radsport: Van Aert gewinnt in Harelbeke

Van Aerts Vorderrad lag aber leicht vorn, Dritter wurde mit bereits 2:36 Minuten Rückstand der Schweizer Stefan Küng (Groupama-FDJ). Die World Tour bleibt nun in Belgien, am Sonntag und am kommenden Mittwoch folgen die Straßenrennen Gent-Wevelgem und Dwars door Vlaanderen. Am 4. April steigt dann die prestigeträchtige Flandern-Rundfahrt.