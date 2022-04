Vorjahressieger Pogacar verpasst Lüttich-Bastogne-Lüttich

Vorjahressieger Tadej Pogacar wird am Sonntag nicht beim belgischen Radsport-Klassiker Lüttich-Bastogne-Lüttich (LBL) starten. Das teilte sein Team UAE Emirates mit. Der 23-Jährige war am Donnerstag in seine slowenische Heimat zurückgekehrt, um seiner Partnerin Urska Zigart nach dem Tod ihrer Mutter beizustehen.