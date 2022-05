Bahnrad: Ellen van Dijk bricht Weltrekord im Stundenfahren

Die Niederländerin Ellen van Dijk hat am Montag mit 49,254 Kilometern einen Stundenweltrekord im Bahnrad aufgestellt. Im Velodrom von Grenchen in der Schweiz überbot die Weltmeisterin im Zeitfahren den bisherigen Rekord von Joss Lowden um 849 Meter. Die Britin hatte im September vergangenen Jahres in 60 Minuten 48,405 Kilometer auf derselben Bahn zurückgelegt.