Degenkolb bei Bennett-Sieg nur auf Rang 22

Frankfurt am Main (SID) - Radprofi John Degenkolb ist bei seinem Heimspiel Eschborn-Frankfurt deutlich am Sieg vorbeigesprintet. Der 33-Jährige vom Team DSM belegte am Maifeiertag bei der stimmungsvollen 59. Ausgabe des deutschen Radklassikers im Massenspurt lediglich den 22. Platz. Der Ire Sam Bennett (Bora-hansgrohe) feierte nach 183,9 Kilometern seinen ersten Erfolg vor der Alten Oper, bester Deutscher wurde Phil Bauhaus (Bahrain Victorious) als Vierter.