Vincenzo Nibali kündigt Karriereende an

In dieser Saison fährt Nibali wie schon während seiner erfolgreichsten Zeit von 2013 bis 2016 für das Team Astana. Bei der ersten schwierigen Bergprüfung des Giro am Dienstag, die Lennard Kämna (Wedel/Bora-hansgrohe) furios gewann, verlor er in der Gesamtwertung bereits über zwei Minuten auf die Favoriten.