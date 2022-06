Radsport: Vuillermoz gewinnt zweite Dauphine-Etappe

Der belgische Topstar Wout Van Aert (Jumbo-Visma), der am Sonntag den Auftakt für sich entschieden hatte, gewann mit fünf Sekunden Rückstand auf die Spitzengruppe den Sprint des Hauptfeldes, verlor aber dennoch die Gesamtführung an Vuillermoz. Bester Deutscher war Nils Politt (Köln/Bora-hansgrohe) auf Rang 15. Etappe drei endet am Dienstag nach 169 km mit einem kurzen Schlussanstieg in Chastreix-Sancy.