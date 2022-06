Tom Dumoulin verkündet Karriere-Ende: Bitterer Rückzug eines Radsport-Stars

„Mein Körper hat sich immer wieder müde angefühlt und fühlt sich immer noch müde an“, schrieb Dumoulin, der zuletzt beim Giro aufgab, am Freitag in einem Statement: „Sobald die Trainingsbelastung höher wurde, habe ich unter Fatigue und Verletzung gelitten, anstatt mich zu verbessern. Seit einiger Zeit existiert ein Missverhältnis zwischen meiner 100-prozentigen Hingabe, allem, was ich für diesen Sport opfere, und dem, was ich zurückerhalte.“