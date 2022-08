Radsport: BDR-Funktionär kritisiert Technikpanne beim EM-Straßenrennen

"Wenn wir Radrennen in Italien fahren, haben wir Funkgeräte, ich glaube, damit waren die Sportlichen Leiter von Fausto Coppi in den 60ern unterwegs", sagte Zemke, "die funktionieren aber. Das ist dann schon ein bisschen peinlich, dass wir in Deutschland - einem High-Tech-Land - nicht in der Lage sind, ein paar gescheite Funkgeräte zu installieren."