Radsport, Cyclassics: Österreicher düpiert van Aert! Haller gewinnt in Hamburg

Die Cyclassics fanden erstmals seit Beginn der Corona-Pandemie statt, 2020 und 2021 war das Rennen abgesagt worden. Die Cyclassics in Hamburg sind neben dem Frühjahrsklassiker Eschborn-Frankfurt das einzige World-Tour-Rennen in Deutschland. Die am Mittwoch beginnende Deutschland Tour (bis 28. August) zählt nicht zur höchsten Kategorie.