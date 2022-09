Cosnefroy gewinnt in Quebec - deutsche Fahrer abgeschlagen

Auch das deutsche Team Bora-hansgrohe konnte nicht in den Kampf um den Tagessieg eingreifen, der Italiener Giovanni Aleotti holte als 30. das beste Ergebnis für den Raublinger Rennstall. "Das war heute nicht ganz so, wie wir uns das vorgestellt haben. Unsere Idee war, von Beginn an offensiv mitzufahren, leider sind wir nicht so richtig in diese Position gekommen", sagte der Sportliche Leiter Rolf Aldag und ergänzte: "Wir konzentrieren uns jetzt auf Sonntag."