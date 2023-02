Bahnrad-EM: Gold für Hinze und Brauße

Weltmeisterin Brauße wurde ihrer Favoritinnenrolle gerecht und sicherte sich auch den Kontinentaltitel in der Verfolgung. "Man steht unter Druck, wenn man im Weltmeistertrikot an den Start geht, aber ich konnte das gut umsetzen", kommentierte Brauße ihren Erfolg: "Die Qualifikation hat gezeigt, dass die Form in die richtige Richtung geht." Am Donnerstag hatten Brauße und Kröger mit der Mannschaft die erfolgreiche Titelverteidigung verpasst und Bronze geholt.