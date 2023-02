Pogacar verzichtet auf UAE Tour - Saisonstart in Spanien

Der zweimalige Tour-de-France-Sieger Tadej Pogacar verzichtet auf eine Titelverteidigung bei der UAE Tour in den Vereinigten Arabischen Emiraten.

Der Slowene startet stattdessen in Spanien beim Eintagesrennen Jaen Paraiso Interior (13. Februar) sowie bei der Andalusien-Rundfahrt (15. bis 19. Februar) in die Saison. Das teilte Pogacars UAE Team Emirates am Montag mit.