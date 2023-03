Ex-Tour-Sieger Wiggins spricht über sexuellen Missbrauch: "Der Radsport hat mir alles genommen"

"Wir reden von kleineren Vorfällen bis hin zu Aktionen an der Grenze zu sexuellem Missbrauch oder Vergewaltigung, wie immer man es nennen mag", führte Wiggins aus, der im vergangenen Jahr erstmals in einem Zeitungsinterview über die Geschehnisse gesprochen hatte: "Es war die größte Schande für mich, dass mir ein anderer Mann das angetan hat. Diese Abnormalität war im Alter von 13 Jahren nicht zu begreifen."

Wiggins: „Der Radsport hat mir alles genommen“

Seine großen Erfolge im Bahn- und im Straßenradsport in den 2000er- und 2010er-Jahren hätten laut Wiggins vor allem darauf beruht, dass er vor den Problemen in seinem Leben geflohen sei. "Der Radsport hat mir alles gegeben - ohne ihn wäre ich nichts. Aber gleichzeitig hat er mir alles genommen. Ich habe inzwischen gelernt, dass ich immer von Angst getrieben war - rückblickend konnte ich in meiner Karriere nie den Moment genießen."