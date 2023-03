Ganna gewinnt Auftakt von Tirreno-Adriatico - Kämna Zweiter

Der 26-Jährige vom deutschen Team Bora-hansgrohe belegte beim nur 11,5 km langen Einzelzeitfahren in Lido Camaiore mit 28 Sekunden Rückstand den zweiten Platz. Der erste Tagessieg ging in 12:28 Minuten an den favorisierten Zeitfahr-Weltmeister Filippo Ganna (Ineos Grenadiers) aus Italien. (DATEN: Alle Infos zum Radsport)