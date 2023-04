Baskenland-Rundfahrt: TdF-Sieger gelingt Doppelschlag

Der Däne vom Team Jumbo-Visma gewann am Donnerstag die vierte Etappe, nach 175,7 Kilometern mit Start und Ziel in Santurtzi verwies der 26-Jährige Mikel Landa (Bahrain-Victorious) im Duell auf den zweiten Platz.

Der Spanier ist auch Vingegaards erster Verfolger im Kampf um den Gesamtsieg, zwölf Sekunden liegen nun zwischen den beiden Rivalen. Am Freitag steht mit der fünften Etappe ein ähnlich hügeliges Teilstück an, auf 165,9 km geht es rund um Amorebieta. Die Baskenland-Rundfahrt endet am Samstag in Eibar.