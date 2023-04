Ex-Profi Burghardt Vizepräsident im BDR

Ex-Profi Marcus Burghardt engagiert sich beim Bund Deutscher Radfahrer in Zukunft in der Verbandsarbeit. Der Tour-de-France-Etappensieger von 2008 und Gewinner des Klassikers Gent-Wevelgem von 2007 wurde bei der Bundeshauptversammlung in Gelsenkirchen in den Vorstand gewählt. Burghardt, der seine Karriere vor einem Jahr beendet hatte, soll sich als Vizepräsident Vertragssport um den Profibereich kümmern.