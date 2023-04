Radsport: Massensturz bei Flandern-Rundfahrt - Pogacar gewint

„Es ist fantastisch. Ich werde diesen Tag nie vergessen“, sagte Pogacar, der als erst dritter Tour-Sieger in Flandern triumphierte: „Ich wusste, dass ich es im Solo versuchen musste - das war der einzige Weg. Ich bin sehr stolz.“

Der 24-Jährige Pogacar setzte rund 18 Kilometer vor dem Ende die entscheidende Attacke, ließ van der Poel stehen und überholte den bis dahin in Führung liegenden Pedersen. Der deutsche Meister Nils Politt fuhr ein aktives Rennen, verpasste aber die Top Ten. Hinter ihm ging es jedoch rund.

Politt peilt Spitzenposition an

Crash sorgt für Stürze bei Sagan und Alaphilppe

Rund 140 Kilometer vor dem Ende kommt es zu einem massiven Massencrash: Der Pole Filip Maciejuk wollte links am Feld vorbeifahren, die Straße endete jedoch und der 23-Jährige fuhr durch eine Graspassage, strauchelte in einer Pfütze und kippte in Richtung Fahrerfeld.