Pogacar gibt nach Sturz Entwarnung

Ausnahme-Radprofi Tadej Pogacar hat nach seinem Sturz am Sonntag beim Klassiker Lüttich-Bastogne-Lüttich leichte Entwarnung gegeben. "Ich habe Glück, dass es nur ein gebrochenes Handgelenk ist, wenn man bedenkt, was für ein verrückter Unfall das war", schrieb der Slowene am Montag bei Instagram unter ein Bild, das ihn mit eingegipster Hand zeigt.