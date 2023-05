Radsport: Astana-Profi Gleb Syritsa schockiert mit Sturz-Foto

Wenn du hier klickst, siehst du Twitter-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der

Wenn du hier klickst, siehst du Twitter-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von Twitter dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du hier .

Offenbar gut gelaunt sitzt er dort nackt im Mannschaftsbus. Dabei ist zu sehen, dass sich der russische Sprinter großflächige Schürfwunden am Rücken, der rechten Schulter und am Becken zugezogen hat. Auch am Knie und dem Ellbogen blutete er stark.