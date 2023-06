Rolf Aldag über Mäders Tod: "Es war ein persönlicher Fehler, so bitter und traurig das ist"

Aldag: „Wir können jetzt nicht komplett den Radsport ändern“

„Die Fahrersicherheit muss über allem stehen“, betonte Ex-Profi Aldag, der einst zum Aufgebot des Teams Telekom bei der Tour de France 1996 um den Gesamtsieger Bjarne Riis und bei der Tour 1997 um Triumphator Jan Ullrich zählte: „Wir können jetzt aber nicht komplett den Radsport ändern ohne zu reflektieren, was da eigentlich passiert ist. Es war ein persönlicher Fehler, so bitter und traurig das ist.“

Grundsätzlich würden bei Radrennen „die Rahmenbedingungen halt immer schlechter. Es ist dann schwierig zu beurteilen: Was geht, was muss akzeptiert werden, was liegt wiederum in der Verantwortung des Fahrers, der zwei Hebel zum Bremsen hat, und auch bei uns im Teamwagen, wo wir die Fahrer pushen?“, so Aldag: „Das muss uns bewusst sein. Ist es dann die Lösung, wir fahren nur noch Rundkurse auf Formel-1-Strecken?“