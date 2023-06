Nach Todesschock im Radsport: Fabian Cancellara erinnert an Gino Mäder

Mäder war am 15. Juni bei der Tour de Suisse von der Strecke abgekommen, schwer gestürzt und am Vormittag des Folgetages im Krankenhaus seinen erlittenen Verletzungen erlegen. Sein Team Bahrain-Victorious stieg aus der Rundfahrt aus, die folgende Etappe wurde neutralisiert und zu einer Erinnerungsfahrt an Mäder umgestaltet.

Gedenkfahrt für Gino Mäder

Er sei ein toller Radfahrer gewesen, insbesondere aber „ein guter Mensch“, huldigte Cancellara, der zweimalige Olympiasieger im Zeitfahren, Mäder im Gespräch mit dem Schweizer Blick. Am Samstag nahm er an einer Abschiedsveranstaltung teil, die Mäder mit einer Gedenkfahrt und öffentlichen Abschlussfeier bedachte.

Cancellara schmerzt der Abschied sehr, auch weil er an der Tour de Suisse, bei der das Unglück passierte, direkt beteiligt war. Als Teamleiter des Teams Tudor verweilte Cancellara an den Zielorten der Etappen.

„Ich war im Ziel der Etappe, also in Oberwil-Lieli. An einem Waldrand. Raphael Meyer, unser CEO, rief mich an. Drei Sekunden später war es still, Worte waren unnötig. Ich spürte eine enorme Traurigkeit, war fassungs- und sprachlos“, erinnerte sich der 42-Jährige exakt an jene Situation.