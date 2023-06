"Super-Gefühl": Buchmann im Meistertrikot zur Tour de France

Als sich Emanuel Buchmann das Meistertrikot übergestreift hatte, schielte er immer wieder auf den schwarz-rot-goldenen Brustring. „Das ist natürlich ein Super-Gefühl“, sagte der frischgekürte Straßenrad-Meister nach der Siegerehrung am Sonntag in Bad Dürrheim, ihm gefiel das besondere Stück. Schon am kommenden Samstag kann Buchmann seine neue Errungenschaft ein erstes Mal präsentieren.