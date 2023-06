Tour de Suisse zieht Konsequenz aus Tragödie um Gino Mäder

Wie die Organisatoren am Freitag mitteilten, wird „das Peloton die letzten 30 Kilometer mit einer Trauerfahrt als Hommage an den 26-Jährigen absolvieren“. Laut der Schweizer Zeitung Blick soll dies der Wunsch von Mäders Familie gewesen sein. Über einen Abbruch des Rennens wurde zunächst nichts bekannt.

Mäder war am Donnerstag auf der fünften Etappe seiner Heimrundfahrt bei der Abfahrt in Richtung Ziel von der Straße abgekommen und in eine Schlucht gestürzt. Mäder wurde vor Ort wiederbelebt und per Helikopter ins Krankenhaus Chur transportiert, in dem er seinen Verletzungen erlag.