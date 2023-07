BDR startet mit Kämna und Schachmann ins WM-Straßenrennen

Der Bund Deutscher Radfahrer (BDR) setzt im Straßenrennen der Männer bei der Multi-WM in Glasgow (3. bis 13. August) auf ein starkes Allrounderteam. Die 271,1 km zwischen Edinburgh und Glasgow am 6. August nehmen Lennard Kämna, Nils Politt, Maximilian Schachmann, Nico Denz, John Degenkolb und Michel Heßmann in Angriff. Im Einzelzeitfahren über 47,8 km fünf Tage später starten Kämna und Politt.