Bahnrad-WM: Deutsches Teamsprint-Trio mit Weltrekord zu Gold

Die deutschen Bahnrad-Asse Emma Hinze, Lea Sophie Friedrich und Pauline Grabosch bleiben im Teamsprint das Maß aller Dinge. Das Erfolgstrio fuhr am Donnerstag bei der Multi-WM in Glasgow im Finale mit Weltrekord von 45,848 Sekunden zum vierten Titel nacheinander. Hinze und Co. verwiesen Großbritannien (45,923) auf Platz zwei.