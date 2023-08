Jäger neuer Dreirad-Weltmeister im Zeitfahren

Dreiradfahrer Maximilian Jäger hat bei der Para-WM in Glasgow den Weltmeistertitel im Einzelzeitfahren gewonnen. Der 23-Jährige aus Bad Kissingen war am Mittwoch in der Startklasse T2 auf dem 10,8 km langen Kurs mit Start und Ziel in Dumfries in 18:05,80 Minuten nicht zu schlagen. Bei den Frauen verpasste Angelika Dreock-Käser in derselben Klasse die erfolgreiche Titelverteidigung und holte Silber.