Kunstfahrer Kohl holt siebten WM-Titel in Serie

Kunstfahrer Lukas Kohl hat bei der Radsport-WM in Glasgow seinen siebten Titel in Serie gewonnen. Der 27-Jährige mit dem Spitznamen „Lukinator“ war am Samstag in der Emirates Arena mit 210,50 Punkten im Einzel erneut nicht zu schlagen, sogar dem eigenen Weltrekord von 214,20 Zählern kam Kohl nahe.