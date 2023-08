Radsport: Deutsche Mixed-Team-Staffel fährt zu WM-Bronze

Die deutsche Mixed-Team-Staffel hat sich bei der Rad-WM die Bronzemedaille gesichert. Das Sextett Ricarda Bauernfeind, Lisa Klein, Franziska Koch, Jannik Steimle, Maximilian Walscheid und Miguel Heidemann belegte am Dienstag im 40,3 km langen Mannschaftszeitfahren mit Start und Ziel in Glasgow in 55:07,51 Minuten den dritten Platz, zu Weltmeister Schweiz fehlten 51,31 Sekunden.

Nach 2021, als Tony Martin im letzten Rennen seiner erfolgreichen Karriere mit dem Team zu Gold gefahren war, ist es die dritte Medaille für eine deutsche Mannschaft in dem noch jungen Wettbewerb. Den Titel holte sich in 54:16,20 Minuten erneut die Schweiz, die im Vergleich zum Triumph im australischen Wollongong aus dem Vorjahr unverändert an den Start ging.