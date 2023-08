Radsport: Drama-Finale in Glasgow! Van der Poel fährt trotz Sturz zu WM-Gold

Mathieu van der Poel riss bei voller Fahrt den defekten Verschluss seines Schuhs ab, die Schmerzen am blutenden Knie und an den Schürfwunden unter dem zerfetzten Trikot blendete der Rad-Star aus: Mit enormer Leidenschaft, großem Kämpferherz und viel Mut ist der Niederländer trotz eines späten Sturzes zum Sieg beim denkwürdigen Straßenrennen der Radsport-WM in Glasgow gefahren.