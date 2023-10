Archbold und Vila neue Sportliche Leiter bei Bora-hansgrohe

"Patxi bringt einen großen Erfahrungsschatz mit. Er geht sehr analytisch an den modernen Radsport heran, kennt wahrscheinlich jedes Radrennen", sagte Rolf Aldag, ebenfalls Sportlicher Leiter und Head of Sports bei Bora-hansgrohe: "Shane war ein Rennfahrer mit einer Meinung, die er auch vertreten hat. Jemand, der sehr professionell ist und einen sehr tiefen Einblick in Strategien hat."