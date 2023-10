Deutschland Tour 2024 macht Halt in Schwäbisch Gmünd

Die Deutschland Tour macht im kommenden Jahr Halt in Schwäbisch Gmünd. Wie die Veranstalter des wichtigsten deutschen Radrennens am Donnerstag mitteilten, werden der Zieleinlauf der 2. Etappe und der Start der 3. Etappe in der Stadt im Osten Baden-Württembergs stattfinden. Die Deutschland Tour findet vom 21. bis 25. August statt - knapp drei Wochen nach dem Straßenrennen bei Olympia in Paris.