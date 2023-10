Pogacar bei Lombardei-Rundfahrt das Maß aller Dinge

Der slowenische Radprofi Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) hat zum dritten Mal in Folge die Lombardei-Rundfahrt gewonnen. Bei der 117. Ausgabe des traditionell letzten der fünf Radsport-Monumente im Kalenderjahr setzte sich der 25-Jährige in Bergamo nach 238 schwierigen Kilometern mit harten Steigungen in der zweiten Rennhälfte vor Andrea Bagioli (Italien/Soudal-Quick Step) und dem künftigen Bora-hansgrohe-Profi Primoz Roglic (Slowenien/Jumbo-Visma) durch.