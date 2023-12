Deutschland Tour 2024 endet in Saarbrücken

Das Finale steht fest: Die Deutschland Tour endet im kommenden Jahr in Saarbrücken. Das teilten die Veranstalter des wichtigsten deutschen Radrennens am Dienstag mit. Die Rundfahrt findet vom 21. bis 25. August statt - knapp drei Wochen nach dem olympischen Straßenrennen in Paris.

"Es ist kaum 100 Tage her, dass die Deutschland Tour wunderbare Bilder aus dem Saarland in die Welt getragen hat", sagte der saarländische Innenminister Reinhold Jost. Bereits in dieser Saison war das Etappenrennen in dem Bundesland zu Gast, beim Auftakt in St. Wendel und Merzig. Nun, freut sich Jost, kommt "das große Finale in unsere Landeshauptstadt".

Saarbrücken folge der "Tradition bei der Deutschland Tour", betonte Matthias Pietsch, Geschäftsführer der Gesellschaft zur Förderung des Radsports. Denn zuvor hatten bereits Stuttgart, Erfurt und Bremen als Finalorte fungiert.

Damit nimmt die Rundfahrt immer mehr Konturen an. Schon bekannt war, dass die 2. Etappe in Schwäbisch Gmünd zu Ende geht. Dort startet am vorletzten Renntag auch das 3. Teilstück, das komplett in Baden-Württemberg ausgefahren und nach Villingen-Schwenningen ins Etappenziel führen wird.