Ex-Radstar Melissa Dennis von Auto tödlich verletzt

Über die Hintergründe des Vorfalls, der sich am Samstagabend Ortszeit in Adelaide ereignet hat, wurde zunächst nichts bekannt. Wie ABC unter dem Verweis auf Polizei-Quellen berichtet, sei Rohan Dennis wegen des Vorwurfs des verursachten Todes durch gefährliches Fahren festgenommen worden. Er wurde in der Folge wieder auf freien Fuß gesetzt und soll im März vor Gericht erscheinen.