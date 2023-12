Schwere Vorwürfe: Ex-Weltmeister nach Tod seiner Frau verhaftet

Demnach sei Melissa Dennis in der Nacht des 30. Dezember in Adelaide, wo das Paar mit seinen Kindern lebte, von einem Autofahrer angefahren worden und erlag am nächsten Morgen im Krankenhaus ihren Verletzungen. Laut der Berichte soll Dennis den betroffenen Wagen beschleunigt haben, der seine Frau überfuhr.