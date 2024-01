Team und Fahrer: Roglic-Ankunft bei Bora verändert einiges

Deutschlands Top-Radprofi Lennard Kämna bemerkt durch die Ankunft des slowenischen Spitzenfahrers Primoz Roglic bei seinem Team Bora-hansgrohe einige Veränderungen. "Intern und was die Rollen angeht", sagte der 27-Jährige am Mittwoch im Rahmen des Team-Trainingslagers auf Mallorca.

Bei der Tour de France wird Kämna deswegen wohl nicht an den Start gehen - sondern beim Giro. Dennoch scheint die Rundfahrt durch Frankreich "nicht ganz vom Tisch". Für Kämna seien die Umstellungen durch die Roglic-Ankunft aber "mehr als normal".

Die neuen Impulse des 34-Jährigen gingen "wirklich komplett durchs Team", und er habe schon jetzt "einen großen Impact gehabt", sagte Bora-Sportdirektor Rolf Aldag. "Primoz ist ein sehr offener Typ und spricht Sachen an". Das ginge von Mechaniker- bis zu Physioarbeit. Der dreimalige Vuelta-Sieger sei "sehr stark darin, das Team besser zu machen und Sachen in einer positiven Art und Weise zu hinterfragen", so Aldag.