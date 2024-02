Bahnrad-Olympiasieger Hoy trotz Krebsdiagnose "optimistisch"

Der sechsmalige Bahnrad-Olympiasieger Sir Chris Hoy (47) blickt trotz einer Krebsdiagnose „optimistisch und positiv“ in die Zukunft. Das schrieb der Schotte, der 2004 in Athen, 2008 in Peking und 2012 in London Gold gewonnen hatte, am Freitag bei Instagram.