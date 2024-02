Olympiasieger Uran beendet Radsport-Karriere

Der kolumbianische Radprofi Rigoberto Uran, früherer Tour-Zweiter und Silbermedaillengewinner der Olympischen Spiele in London, beendet am Saisonende seine Karriere. Das gab der 37-Jährige am Sonntag in einer Mitteilung seines Teams EF Education-EasyPost bekannt. „Ich denke, es ist an der Zeit zu sagen: Wir sind am Ende angekommen“, sagte Uran nach der letzten Etappe der Kolumbien-Rundfahrt in Bogota.