Die Monumente des Radsports - und ihre Eigenheiten

Traditionell wird die Entscheidung an den beiden Anstiegen Cipressa und Poggio eingeleitet. Dort ist stets die spannende Frage, ob ein Ausreißer genug Zeit zwischen sich und die endschnellsten Fahrer legen kann. In diesem Jahr sind Ex-Tour-Champion Tadej Pogacar und Weltmeister Mathieu van der Poel die großen Favoriten. Der letzte deutsche Sieg durch John Degenkolb liegt neun Jahre zurück.

Der Startschuss erfolgt in diesem Jahr am 31. März in der Hafenstadt Antwerpen. Auch Die Vorentscheidung fällt in der Regel während der letzten Überquerungen des Oude Kwaremont und Paterberg. Die kurzen, aber steilen Anstiege - Hellingen genannt - "überleben" nur die Allerbesten. Der letzte deutsche Sieg gelang Steffen Wesemann 2004.