Gent-Wevelgem: Erster Sieg für Weltmeister van der Poel?

Nach großen Erfolgen im vergangenen Jahr jagt Rad-Weltmeister Mathieu van der Poel nun auch den ersten Titel in der neuen Saison. Beim belgischen Halbklassiker Gent-Wevelgem am Sonntag (Eurosport) geht der 29 Jahre alte Niederländer als Mitfavorit an den Start. Bei seinem Saisonauftakt beim italienischen Monument Mailand-Sanremo hatte der Star vom Team Alpecin-Deceuninck den Sieg als Zehnter noch verpasst.