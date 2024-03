Katalonien-Rundfahrt: Pogacar baut Gesamtführung aus

Radstar Tadej Pogacar hat seine beeindruckende Frühform erneut unter Beweis gestellt. Der zweimalige Tour-Champion vom Team UAE Emirates gewann am Mittwoch die dritte Etappe der Katalonien-Rundfahrt und baute mit seinem zweiten Tageserfolg die Gesamtführung aus.

Pogacar fuhr dem Sieg auf dem 176,7 km langen Teilstück mit Ziel in Port Aine in den Pyrenäen als Solist entgegen.

Katalonien-Rundfahrt ohne Roglic

Seit Anfang des Jahres fährt der 34-Jährige für das deutsche Team Bora-hansgrohe, er ist in diesem Jahr in Katalonien nicht am Start.